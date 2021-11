TLC wint de derby van Nieuw Roden

NIEUW-RODEN – Beide trainers kijken uit naar deze wedstrijd. Nieuw Roden heeft de smaak van winnen te pakken en TLC zit eigenlijk in hetzelfde schuitje. Trainer Vorenholt van Nieuw Roden moet het deze wedstrijd doen zonder de Stefan Waij en Sander Drent. Zijn collega trainer aan de kant van TLC, Hemmo de Wal, heeft naast zijn al jonge ploeg ook 2 16 jarige spelers op de bank.

Na een energiek begin van Nieuw Roden, waarbij de duels telkenmale worden gewonnen, zet TLC behoorlijk onder druk. Na een 10 minuten komt TLC iets beter in het spel. De duels worden absoluut niet door beide teams gemeden. TLC probeert met goed combinatiespel het Nieuw Roden lastig te maken. Nieuw Roden valt via Marcel Kuiper en Jeroen Gooijert aan door de ballen, op de grens van de op het randje buitenspel spelende Wilco Drent, te leggen. Het levert vooralsnog niets op.

In de 20e minuut is TLC via de linkerkant er door. Roell Elders zet voor en spits Jetse Tuithof kopt de bal in vrije positie naast. Nieuw Roden komt via rechts door en de voorzet van Gooijert komt op het hoofd van Drent. Zijn kopbal wordt terecht wegens buitenspel afgekeurd. Het spel golft op en neer in de 1e helft en er zijn voor beide teams goede mogelijkheden. Tuithof speelt de bal in goede schietpositie nog breed op Noah Dussel. Zijn inzet wordt geblokt door een verdediger van Nieuw Roden. Even later is het wederom Tuithof die net iets te lang werk nodig heeft om tot scoren te komen. Nieuw Roden sticht met uitvallen zo nu en dan gevaar. Drent, Kuiper en de actieve spits Thomas Jansen zijn lastig voor de achterhoede van TLC. Kyle van der Veen, linker middenvelder van Nieuw Roden, brengt de bal in het strafschopgebied. Een misverstand tussen keeper Hopmans en Sanroesdi levert een bijna kans op voor Drent. Sanroesdi werkt de bal tot corner. De lange bal van Martijn Drent van achteruit op spits Drent stelt de spits in staat te koppen. De spits kan niet genoeg kracht in de bal leggen, waardoor de bal in handen van keeper Hopmans beland. Intussen is Dussel geblesseerd uitgevallen en wordt hij vervangen door Mohamed Farhaan. In de 35e minuut is het Tuithof die de bal uitstekend klaar legt voor Elders, die keeper Jayden Kuiper kansloos laat. Met deze 1-0 voorsprong wordt de rust bereikt.

De 2e helft begint Nieuw Roden vol overgave aan de wedstrijd. Met veel lange ballen en strijd komt de ploeg van trainer Vorenholt tot een aantal mogelijkheden. Een vrije trap van Kuiper komt op het hoofd van Drent. Zijn kopbal mist de juiste richting. De ingevallen Gijs van de Gruijter komt met een prima voorzet. Spits Jansen komt niet tot een kopbal want zijn timing laat te wensen over. TLC moet het in deze fase van uitvallen hebben. Farhaan bekroont een solo niet om de 2e treffer voor TLC binnen te schieten. Tuithof scoort nog wel maar doet dat in buitenspel positie. Nieuw Roden krijgt nog een kans aan geboden door Sanroesdi. De kleine verdediger speelt de bal niet goed terug op zijn keeper. De aansluitende corner van Kuiper komt ver voorbij de 2e paal in het niemandsland. Nieuw Roden probeert het wel maar kan eigenlijk weinig uitrichten. In der counter kan TLC ook niet echt het verschil maken. Door het slordig uitspelen van een paar goede uitvallen houdt Nieuw Roden het geloof in een gelijkmaker. In de 74e minuut wordt een uitval van TLC door Kuiper tot corner verwerkt. De corner van Elders wordt scherp aangesneden en val dan ook achter de verbouwereerde Kuiper in het doel, 2-0. De koppies bij Nieuw Roden gaan dan hangen en er zitten dan ook meer kansen voor TLC in dan voor Nieuw Roden om de score te vergroten. Kansen voor Tuithof, Elders en Veening treffen geen doel. De beste kans is er voor Ivar Vegter. Zijn schot belandt buiten bereik van Kuiper op de paal. Kort voor tijd is het Wilco Drent die na een goede pass van de Gruijter bij zijn tegenstander weg kan draaien en keeper Hopmans kansloos laat. Nieuwe energie ontstaat bij Nieuw Roden. De kopjes gaan omhoog en er is weer enig geloof te ontdekken. Het spel van de blauwhemden is deze dag niet opperbest, waardoor het niet verder komt dan het ene doelpunt van Drent.

Reactie De Wal: We moeten het eerder afmaken. De 1e helft gelijk opgaand, maar de 2e helft zeker 2 of 3 doelpunten moeten maken. Achterin in de slotfase niet scherp genoeg, waardoor de tegengoal valt.

Trainer Vorenholt: TLC is veel effectiever deze dag. Na het tegendoelpunt lopen we als geslagen honden in het veld. Een terechte overwinning van TLC. We hebben ons niveau niet kunnen halen.

Gele kaarten: Miedema TLC; Van der Veen en de Gruijter Nieuw Roden.

Opstelling:

TLC: Hopmans; Postma; Sanroesdi; Aalders; Thijs; Dussel (Farhaan)(Veening); Miedema (Vegter); J.Tuithof; de Jong; R. Tuithof.

Nieuw Roden: J. Kuiper; D.Matulessy; M. Drent; Brink (Woldendorp); van der Spoel; Gooijert; N. Matulessy (van de Gruijter); van der Veen; Jansen; W. Drent; M. Kuiper;

Toeschouwers: 100