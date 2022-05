TLC wint na bliksemstart van De Wilper Boys

LEEK – Binnen 10 seconden lag de bal al achter keeper Rick Dijkstra van De Wilper Boys. Geklungel van Wisse van der Veen gaf Jetse Tuithof de mogelijkheid een supersnel doelpunt te maken. Dat gaf eigenlijk de hele wedstrijd weer. Alle duels werden door TLC gewonnen en De Wilper Boys kon geen vuist maken.

De eerste helft was TLC de bovenliggende partij. Met een paar uitvallen kon De Wilper Boys nog enig gevaar stichten, maar de duels waren allemaal voor TLC. Dat TLC daar best veel overtredingen voor nodig had was voor de scheidsrechter geen reden om te fluiten. Beide ploegen vonden het nodig om voor elke overtreding te moeten ageren. Dat lag zeker aan de lankmoedigheid van scheidsrechter Louwes uit Zwartemeer. Met name TLC liet zich niet onbetuigd. Zowel van de bank als in het veld werd er verbaal behoorlijk kabaal gemaakt. Ondertussen werd er wel gevoetbald. Met veel lange ballen gingen beide teams voortvarend te werk. De tweede bal was vaak voor TLC. De ploeg van trainer De Wal was scherper en wilde elk duel winnen. De Wilper Boys leek wel geïntimideerd door het fysieke spel van TLC. Het team van trainer Van Dijken was timide en kon geen echte potten breken. Enigszins doordat de scheidsrechter de vele geniepige en harde overtredingen niet bestrafte was de strafmaat bepaald. Je kon er op wachten dat het zou gaan escaleren. Na een forse overtreding van een speler van De Wilper Boys op Roell Elders van TLC sloeg de vlam in de pan. De scheidsrechter had geen enkele overtreding gezien. Het ging aan hem voorbij. Hij was er wel klaar mee en ging voor een afkoelingsperiode naar zijn kleedkamer. Na een vijftal minuten werd de wedstrijd hervat. De Wilper Boys probeerde met de anders gevaarlijke Niels van der Veen gevaar te stichten maar ook hij kon geen potten breken. Sowieso waren de voorwaartsen van De Wilper Boys onzichtbaar. Tot een aantal kleine kansjes kwam het wel maar echt gevaar voor keeper Hopmans van TLC was er niet. TLC kreeg via uitblinker Jetse Tuithof en Sven Postma nog goede mogelijkheden maar tot de pauze werd er na een tumultueus begin niet gescoord. De tweede helft werd het spel door TLC wederom gedicteerd. Na drie minuten was het Joost de Jong die goed op de achterlijn doorzette. Zijn voorzet kwam in de kluts voor de voeten van Steinar Miedema die ietwat gelukkig de 2-0 aantekende. De Wilper Boys kon alleen via een uitval met Jarno Ottema iets terugdoen. Zijn pass op Jelle Numan was prima maar het schot van Numan was te krachteloos om keeper Hopmans te verontrusten. Rond de 65e minuut kreeg Tuithof de bal op links. Hij passeerde verdediger Van der Kaap en oog in oog met keeper Dijkstra hield de spits het overzicht. Zijn pass opzij op Roell Elders was prima en deze kon de 3-0 in het lege doel schieten. Kort daarna liet de sterke Tuithof zien waartoe hij in staat is. Een solo van zeker 40 meter bracht de spits voor de keeper en deze omspeelde hij ook nog, waarna hij de 4-0 in het lege doel schoot. Uitblinker Tuithof stelde in 81e minuut de jeugdige Allard Bolwijn in staat de 5-0 te scoren. Al met al een zeer verdiende overwinning van TLC.