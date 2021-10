TLC wint na een erg moeizame start van ZNC

LEEK – De jonge ploeg van TLC onder leiding van trainer Hemmo de Wal doet het goed. De trainer heeft vandaag weer de beschikking over een aantal spelers, die terug komen van een blessure. Dat het even wennen is blijkt wel uit de start van TLC. Al in de 1e minuut is het ZNC dat de verdediging van TLC aftroeft door felheid. Er wordt heel erg slap verdedigd en de ruimte die de verdedigers aan de spitsen van ZNC geven wordt door de Zuidbroekers afgestraft. De organisatie van TLC staat niet goed. In deze periode komt TLC goed weg want er zijn best een aantal kansen voor ZNC te noteren. Na een 25 minuten neemt het middenveld van TLC het heft in handen onder leiding van Joost de Jong. Het resulteert in een aantal kansen. De organisatie staat beter en dat laat zien dat de jonge ploeg best veerkracht toont. Na 34 minuten is het Noah Dussel die de gelijkmaker voor TLC aantekent. Niet lang daarna wordt een corner door een verdediger van ZNC in eigen doel gewerkt. TLC drukt door en Noah Dussel is het die de 3-1 maakt. Nog een minuut later besluit Jetse Tuithof een prima aanval met de 4-1.

TLC maakt dus binnen 3 minuten het verschil. De pauze wordt met deze stand bereikt. De 2e helft begint TLC op dezelfde wijze als in de 1e helft. Slap beginnen levert weer een aantal kansen op voor ZNC. Het is dat keeper Ward Hopmans de manschappen van trainer de Wal behoedt voor een doelpunt. Tweemaal staat de keeper op de goede plek om met zijn voeten de bal te stoppen. Na een kwartier spelen in de 2e helft lijkt de wedstrijd uitgespeeld. TLC voetbalt de wedstrijd uit en controleert de wedstrijd. De verdediging van TLC komt niet echt meer in gevaar. Noah Dussel zorgt met zijn 3e treffer voor de 5-1 eindstand. Er doen zich nog talrijke situaties voor waarin de voorwaartsen van TLC slordig met de kansen omgaan.

TLC blijft controleren maar in de omschakeling wordt ZNC nog wel eens gevaarlijk. Met een alles of niets poging wil het nog iets forceren. TLC lost dit prima op en laat niet toe dat ZNC tot scoren komt. Trainer de Wal is erg tevreden over de laatste periode van de 1e helft. Alle duels worden in vergelijking met het begin gewonnen en daarnaast wordt er prima voetbal op de mat gelegd. Hij is zeker niet tevreden met het begin van de 1e en 2e helft. ‘In tegenstelling tot vorige week maken we nu wel de kansen. Het past ook wel bij de onvolwassenheid van de ploeg. Dat is inherent aan een jonge ploeg. We willen graag dat het weer gaat leven in Leek. Mensen moeten het leuk vinden om te komen kijken’.

Toeschouwers: 150

Opstelling TLC: Hopmans; Luth (Postma); Thijs; Aalders; Sanroesdi; Farhaan (Veening); Dussel; Miedema; J.Tuithof; de Jong; R. Tuithof (R. Spaan);

Gele kaarten: Luth