Toch doorstart voor Op = Op?

PEIZE – Op 26 maart is het faillissement uitgesproken van Op=Op Voordeelshop. Jeroen Reiziger en Ynze Talstra van Trip Advocaten & Notarissen zijn daarbij tot curator benoemd. De curatoren onderzoeken of het mogelijk is om een doorstart te maken voor de winkelketen die handelt in verzorgingsproducten, huishoudproducten en gezondheidsartikelen.



In dat kader hebben de curatoren in de afgelopen week met verschillende geïnteresseerde partijen gesproken en onderhandeld. Dit heeft ertoe geleid dat de curatoren met één van deze partijen tot overeenstemming is gekomen. Het gaat hier om een investeerder die in de komende periode samen met de huidige directie, Jos Venema en Vincent Alkema, gaat onderzoeken op welke manier Op=Op verder kan. In de komende weken zal dan ook steeds meer duidelijk worden hoe de toekomst van Op=Op er precies uit gaat zien. Intussen wordt de exploitatie van de winkels van Op=Op door de curatoren voorlopig voortgezet.