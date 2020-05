Toch een ceremonie

RODEN – Van een grote ceremonie was op 4 mei geen sprake. Toch kregen de verschillende comités in Drenthe de gelegenheid om een krans te leggen. Dat diende te gebeuren volgens de richtlijnen van het RIVM en mocht zeker niet te groot zijn. In Roden lukte dat prima, waardoor er toch een kleine ceremonie was. Bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Roden zijn afgelopen zaterdag 3000 biologisch geteelde tulpen gezet. Vanaf 6 mei mag eenieder een pot meenemen, voor zichzelf of voor iemand die het moeilijk heeft.