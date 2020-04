MARUM – Ook de bewoners van Zonnehuisgroep De Hoorn in Marum zitten verplicht binnen. Fysiek bezoek is binnen niet toegestaan, maar buiten wel. En dat biedt soelaas, want bij De Hoorn hebben ze gezorgd voor een communicatiesysteem met een microfoon. Zo hoeven de ouderen de deur niet uit, terwijl familieleden alsnog met de bewoners kunnen communiceren. Het levert bij tijd en wijle ontroerende momenten op. Een creatieve manier om de bewoners toch met de buitenwereld in contact te brengen.