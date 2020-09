Toch geen groot terras tijdens Rodermarktweek

‘Risico is te groot’

RODEN – Het idee om een groot terras op het evenemententerrein in Roden te plaatsen, is van de baan. Volksvermaken Roden vatte het idee op om – samen met lokale horeca – vanaf vrijdag 18 tot en met woensdag 23 september een terras met plaats voor duizend bezoekers te creëren. Dit ter vervanging van de Rodermarktfeestweek, die vanwege de coronamaatregelen niet door zou gaan. Volksvermaken Roden trekt nu – in nauw overleg met de gemeente Noordenveld en de betrokken horeca – de stekker eruit.

Het is vrijdagmiddag als burgemeester Klaas Smid en Volksvermaken-voorzitter Lammer Kalfsbeek gebroederlijk naast elkaar zitten in het Roner gemeentehuis. Hun boodschap is simpel: het terras gaat niet door, de geplande kermis wel. Maar de reden dat de stekker nu uit het plan wordt getrokken, verdient een uitleg.

Vooropgesteld: alle betrokken partijen wisten van tevoren dat er een kans bestond dat de geplande evenementen niet door zouden gaan. ‘Dat hebben we altijd in ons achterhoofd gehouden’, zegt burgemeester Klaas Smid, die als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid de voorbereidingen voor het evenement nauwlettend in de gaten hield. ‘We zijn langere tijd in gesprek geweest om iets mogelijk te maken. Daarbij kijken we wat kan en wat niet’, aldus de burgemeester. Kalfsbeek: ‘Vanuit Volksvermaken hebben we altijd onze opties open gehouden. We wilden iets organiseren en zijn hierover in gesprek gegaan. Uiteindelijk kwam dit plan eruit, maar nu moeten we concluderen dat de Rodermarkt – ook in een afgeslankte vorm – een té grote aantrekkingskracht op de regio heeft.’

Die aantrekkingskracht maakt dat het lastig wordt om de toestroom van bezoekers te reguleren en daarbij rekening te houden met de RIVM-maatregelen. Op het evenemententerrein zelf zou het mogelijk zijn, zo was de inschatting van de organisatie, maar buiten werd dat lastiger. ‘Je wil niet hebben dat er straks drommen mensen rondom het evenemententerrein staan te wachten om een plekje op het terras te krijgen’, zegt Kalfsbeek. ‘We hebben gekeken naar het werken met tijdvakken, maar ook dat zou niet ideaal zijn. De vraag is verder hoe de mensen zich zullen gedragen.’ Volgens Smid zou ook de horeca voor een probleem komen te staan. ‘Want wat gebeurt er met de stroom aan mensen die van het terras komt en op zoek is naar vertier? Voor de horeca is het dan lastig om die stroom aan mensen te beheersen.’

Kalfsbeek merkte in zijn omgeving hoe de Rodermarktfeestweek nog steeds leefde. ‘Ook in afgeslankte vorm. Ik hoorde mensen uit omliggende dorpen zeggen dat zij met een flinke club naar Roden wilden komen. Misschien hebben we de aantrekkingskracht van de Rodermarkt een beetje onderschat’, zegt hij. Smid: ‘Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar ook voor de volksgezondheid. Daarom vinden wij het nu juist om dit niet door te laten gaan, zodat we geen onnodige risico’s lopen.’

Volgens Smid speelt de publieke opinie in dit geval een marginale rol. Op Facebook kwam er een stroom aan reacties los, toen bleek dat er alsnog iets zou worden georganiseerd. Ondanks veel mensen die blij waren dat er wat zou worden georganiseerd, waren er ook veel negatieve reacties op de plannen. ‘Maar wij hebben bij dit besluit puur gekeken naar de risico’s en niet naar de publieke opinie. Natuurlijk wordt er verschillend gedacht over dergelijke plannen, dat houd je altijd. Maar het gaf niet de doorslag.’

Kalfsbeek geeft verder aan dat het eenvoudiger was geweest als Volksvermaken bij voorbaat niets organiseerde. ‘Nee verkopen was makkelijker geweest’, geeft hij toe. ‘Maar we wilden iets organiseren. Juist voor de mensen die zo uitkijken naar de Rodermarktfeestweek. In de gemeente Noordenveld vonden we een weldenkende organisatie, die kritisch met ons mee keek. Nu zijn we gezamenlijk met de gemeente en de betrokken horeca tot de conclusie gekomen dat we het beter niet kunnen doen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’

Wel kermis

De geplande kermis kan wél gewoon doorgang vinden. Op het evenemententerrein zou er een kermis worden geregeld met plek voor zo’n vijfhonderd bezoekers. Die kermis gaat er komen, ondanks dat het terras uitblijft. ‘De kermis vormt – zoals het nu lijkt – geen risico’, zegt Smid. ‘Afstand houden is er sowieso makkelijker en er is nu nóg meer mogelijkheid om de kermis ruim op te zetten. We kijken naar hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen vormgeven.’

Ook de jaarlijkse Straatverlichtingsprijs en de oriënteringsrit gaan ‘gewoon’ door.