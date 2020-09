RODEN – Er komt tóch geen groot terras op het evenemententerrein van vrijdag 18 tot en met woensdag 23 september. Volksvermaken Roden, de gemeente Noordenveld en de deelnemende horeca hebben in goed overleg hiertoe besloten. Voornaamste reden is dat het moeilijk is om de stroom mensen die van en naar het terrein zouden komen, te hanteren.

De kermis, oriënteringstocht en de Straatverlichtingsprijs gaan wél door. Lees het volledige verhaal vandaag in De Krant.