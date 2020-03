Toch naar Lesbos ondanks gevaarlijke situatie

Lieverse gaat helpen op vluchtelingenkamp Kara Tepe

LIEVEREN – Het Griekse eiland Lesbos is volop in het nieuws. De vluchtelingencrisis bereikt er zijn hoogtepunt en rellen zijn er aan de orde van de dag. En toch staat de 25-jarige Mynthe de Jong op het punt om naar het eiland af te reizen. 4 april vliegt zij, zoals het nu lijkt tenminste, die kant op. ‘Als ik beelden van het eiland zie, dan voel ik machteloosheid. Ik wil die mensen helpen.’

Vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Mynthe, van oorsprong uit Lieveren, is niet de eerste Noordenvelder die de sprong waagt. ‘Een vriendin van mijn moeder, Laetitia Schweitzer, is er al eens eerder heen geweest. Met de stichting Because We Carry is zij er een week geweest. De verhalen die zij vertelde spraken zeer aan.’ En dus gaat Mynthe binnenkort zelf met een groep van in totaal zeven personen naar Lesbos, onder auspiciën van dezelfde stichting.

Op het eiland zitten twee vluchtelingenkampen. Er is het vluchtelingenkamp Moria, waar momenteel 21.000 vluchtelingen zitten terwijl er plek is voor 3.000. Mynthe gaat echter naar Kara Tepe. ‘Daar zitten zo’n negenhonderd vluchtelingen’, weet zij. ‘Het gaat hier vooral om de kwetsbare vluchtelingen. In het begin waren dat vooral vrouwen en kinderen, maar er zitten ook mannen die bijvoorbeeld ziek zijn.’

Vrijwilligers die via de stichting Because We Carry naar Griekenland afreizen, verzorgen er ontbijtjes en organiseren diverse activiteiten. ‘Denk aan yoga of dansen. Zelf heb ik iets met theater en dans, dus ik kan me zo voorstellen dat ik een dansworkshop ga geven.’ Het organiseren van dagelijkse activiteiten moet de vluchtelingen hun ellende even doen vergeten. Dat is althans de insteek. Momenteel zijn er echter geen vrijwilligers van Because We Carry op Kara Tepe, omdat de situatie dat niet toelaat. ‘Alleen het zogenaamde Resident Team is er’, weet Mynthe. ‘Dat is de groep die vast op het eiland zit. Zij kunnen zich redden, maar hebben hun handen er vol aan. Als er geen vrijwilligers komen, kunnen veel activiteiten niet doorgaan.’

Uiteraard denkt ook Mynthe na over de vraag of ze wel heen moet gaan. ‘Aan de ene kant heb ik zoiets van: ik ga gewoon. Maar veiligheid is natuurlijk het belangrijkst. Ik heb de hele maand nog om te beslissen en kan het dus nog even aanzien.’ Maar als het aan haar zelf ligt, gaat ze begin april gewoon naar Griekenland. ‘Als wij niet komen helpen, dan wordt er een week niets georganiseerd. Ik wil helpen, mijn steentje bijdragen. Het klinkt misschien wat zweverig, maar ik denk dat iedereen met een reden op de wereld is. En misschien kan ik anderen inspireren, door daar te gaan helpen.’

Een nobele gedachte, maar ook om haar heen krijgt Mynthe vaak de vraag of het wel verstandig is. ‘Mijn moeder heeft ernstige twijfels’, lacht Mynthe. ‘Maar in mijn omgeving wordt overwegend enthousiast gereageerd. In de groepsapp van de vrijwilligers met wie ik heen ga, is er nog niemand die niet wil gaan. We blijven positief en bekijken het van dag tot dag. Dan zien we wel hoe de situatie begin april is.’

De groep waarmee Mynthe naar Lesbos gaat moet achtduizend euro inbrengen. ‘Iedereen is daar druk mee bezig’, zegt Mynthe. ‘Zelf ben ik bijvoorbeeld met een crowdfundingsactie op internet.’ Ook checkt Mynthe een extra koffer in, waar ze bijvoorbeeld sokken en ondergoed voor de bewoners van het kamp in kan stoppen. ‘Wie mij verder kan helpen aan vrolijke lappen stof, maar ook aan maandverband en luiers, kan contact met mij opnemen. Alles om de bewoners van Kara Tepe daar te helpen.’

De machteloosheid die Mynthe voelt wanneer ze naar het nieuws kijkt, maakt dat ze per se heen wil. ‘Ik kan de situatie daar niet begrijpen. Als je nu leest dat bewoners van Lesbos dreigen te schieten op nieuwe vluchtelingen, dan voel ik echt machteloosheid. Dan wil ik helpen. Daarom wil ik heen.’

Ondertussen is Mynthe haar verblijf op Lesbos aan het voorbereiden. Wie haar wil helpen, kan naar de Go Fund Me pagina zoeken op ‘Mynthe de Jong’. Verder kan eenieder die wil helpen contact met haar opnemen via mynthedejong@hotmail.com.