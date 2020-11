Tóch weer een stijging nieuwe coronabesmettingen

REGIO – Voor de derde dag op rij is er sprake van een stijging van het aantal besmettingen. Het RIVM meldt vandaag 6.109 nieuwe coronabesmettingen, 451 meer dan de 5.658 van gisteren. Deze week zijn er 38.814 besmettingen gemeld, 31 procent minder dan vorige week, toen ging het om 56.356 meldingen. Eerder deze week daalde het weekpercentage nog met 35 procent.

De tegenvallende cijfers worden voor een gedeelte veroorzaakt omdat er in het weekend minder getest is, liet het RIVM gisteren weten. Wanneer je het over een week bekijkt, daalt het aantal besmettingen nog steeds, alleen gaat het de afgelopen drie dagen minder snel.