Toename besmettingen Drenthe zorgelijk

REGIO – De Veiligheidsregio Drenthe maakt zich zorgen over de toename van het aantal besmettingen in Drenthe. "In vergelijking met andere regio's doen we het relatief goed, maar ook wij zien de laatste dagen wel een duidelijke toename. Dat is een

zorgelijke ontwikkeling”, zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe.

Woensdag telde de GGD 28 nieuwe besmettingen, gisteren 34. Dat zijn er beduidend meer dan in de afgelopen weken. Out: “Het is echt een misvatting om te denken dat de landelijke ontwikkelingen die we zien aan onze provincie voorbijgaan. En het aantal ziekenhuisopnames lijkt nu nog beperkt, maar dat kan zo omslaan. Dat willen we voorkomen.”



Waar het eerst voornamelijk nauwe contacten in gezinssituaties betrof, blijkt uit het bron- en contactonderzoek van GGD Drenthe dat steeds meer besmettingen komen door nauwe contacten op het werk en verjaardagen/feestjes. Het is nog niet nodig om extra maatregelen te nemen. Wel doet de voorzitter een dringend beroep op de inwoners om de Corona regels op te volgen extra alert te zijn op het werk en tijdens feestjes.

“Houd anderhalve meter afstand, vermijd drukke plekken, blijf bij klachten thuis en laat je bij klachten testen. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig zien we dat veel mensen dat ook doen. Zo kunnen we voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt en aanvullende maatregelen nodig zijn.”