Toenemende drukte bij TIP Veenhuizen ‘vrijwilligers welkom’

VEENHUIZEN – Met zo’n 17.000 bezoekers per jaar is het Tourist Info Punt, kortweg het TIP, niet meer weg te denken in het dorp. Op een steenworp afstand van de ingang van het Gevangenismuseum ligt het TIP mooi aan de rand van het complex. Dit in het oude slachthuis uit 1891, waarvan enkele details nog goed te zien zijn. Alleen dat al is de moeite waard om eens binnen te stappen. Elke vraag over het dorp wordt beantwoord, zelfs informatie over andere regio-activiteiten kunnen er worden verkregen, er zijn wandel- en fietsroutes te verkrijgen, er worden boeken over het dorp Veenhuizen verkocht en voor wie wil is er een lekker ijsje te koop. Medewerkers kennen het dorp als hun broekzak en kunnen toeristen op goede ideeën brengen.

Als De Krant op bezoek komt treffen we daar Ebel en Ijmtje Duursma. Beiden druk in gesprek met bezoekers aan het TIP. ‘De meeste vragen gaan over het dorp en de omgeving. We willen dan ook de sfeer van het dorp uitdragen. Ons dorp promoten, want er is veel meer dan alleen het Gevangenismuseum. Ons dorp is bijzonder en er is veel te zien. Als toeristisch medewerker moet je iets van de geschiedenis van het dorp kunnen vertellen. Daarnaast moet je ook kunnen vertellen waar je een kop koffie kunt drinken, waar je een hotelkamer kunt boeken of een fiets kunt huren,’ zegt Ijmtje Duursma. Zij zelf is al meer dan 7 jaar actief als vrijwilliger bij het TIP.

Ambities zijn hoog bij het TIP. In de zomermaanden is men 6 dagen per week open, met in de zomervakantie zelfs 7 dagen. In de wintermaanden van woensdag tot en met zondag. In de zomer van 10.00 tot 17.00 uur en in de winter van 11.00 tot 16.00 uur. Op dit moment zijn er 10 vrijwilligers. De wens is om meer vrijwilligers te binden aan het TIP. ‘Dit kan een ieder zeer divers inpassen. Gewoon 1 dagdeel per week, een hele dag of meerdere dagdelen per week. Liefst hebben we ook mensen die in het weekend willen meedraaien. Nieuwe vrijwilligers worden niet zo maar in het diepe gegooid,’ laat Ijmtje Duursma weten. ‘Na opgave ga je een aantal dagdelen met onze vrijwilligers meedraaien. Zo leer je hoe het er aan toe gaat in het TIP. Zie dat als een soort van training. Van een vrijwilliger verwachten we verder dat die ook goed kan omgaan met kassahandelingen en het gebouw netjes achterlaat. Het belangrijkste is dat je het vooral leuk vindt om enthousiast te spreken met toeristen die ons dorp bezoeken.’

Aanmelden kan gewoon bij het TIP zelf. Loop eens binnen, dan proef je gelijk al de sfeer. Ook even kijken op www.veenhuizenboeit.nl kan natuurlijk of bellen met 0592 385040.