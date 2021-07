Toer mee met de SDG

REGIO – Dinsdag 13 juli mogen bewoners en bestuurders van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe even op de stoel van de burgemeester zitten om hun visie op de toekomst te geven. Zij doen dat in het kader van de SDG-ToerMee, waarbij een klassieke bus rondrijdt om dromen en ideeën voor 2030 in kaart te brengen.

Inwoners van Noordenveld en Westerkwartier mogen hun dromen of plannen voor de gemeente delen en aangeven wat zij zouden veranderen in hun leefomgeving. De sessies moeten leiden tot een nog grotere verbondenheid en concrete duurzaamheidsplannen.

De eerste halte die de ToerMee-bus aandoet is de Eerste Wijk aan de Limietweg 3 in Veenhuizen. De bus is hier te vinden van 9.30 tot 12.45 uur. In Veenhuizen zet directeur Peter Scholten van de Eerste Wijk met lokale inwoners en ondernemers als Bitter en Zoet, Maallust, Kaaslust en Piepers en Paupers hun gedroomde routekaart naar de toekomst uiteen. Zij gebruiken daarbij de SDG’s om zeker te zijn dat ze alle belangrijke thema’s afvinken. Om 11:30 uur schuiven gedeputeerde Tjisse Stelpstra en de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma aan om officieel de overeenkomst te ondertekenen om SDG-provincie te worden.

Daarna rijdt de SDG-bus door naar de gemeentehuizen van Noordenveld en Westerkwartier. Van 12.15 tot 13.45 uur staat de bus bij het gemeentehuis in Roden en van 15.15 tot 17.00 is hij aanwezig bij het gemeentehuis in Leek. Burgemeesters en wethouders stappen hier op de bestuurdersstoel van de SDG-bus. Daar mogen ze hun gewenste bestemming voor 2030 delen. Ze krijgen de kans om te praten over hun dromen en in te vertellen waarom ze duurzaamheid nastreven. Omdat ambities weinig waard zijn zonder duidelijke stappen, wordt samen met bewoners en ondernemers uit de gemeente in de bus een routekaart uitgewerkt om de dromen en plannen waar te maken. Over drie maanden kunnen betrokkenen dan kijken wat er ook effectief gelukt is. Zo kunnen de ontmoetingen van komende week een keerpunt betekenen in de lokale geschiedenis, zodat iedereen zal merken dat de gemeenten duurzamer worden.