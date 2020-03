Toiletgebouwen op campings en jachthavens dicht

REGIO – De voorzitters van de 3 Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens dicht moeten. De recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van de sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan.

De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de 3 regio’s hebben vastgesteld. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven.

Veel recreatieondernemers hebben in de afgelopen dagen zelf al besloten hun bedrijf deels of helemaal te sluiten. De 3 voorzitters van de Veiligheidsregio’s spreken hun waardering uit voor ondernemers, die in deze tijd moeilijke beslissingen moeten nemen.

De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot 6 april. Aankomende week neemt het kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de toiletvoorzieningen op de campings en jachthavens.

Nieuwe noodverordening

De 3 voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Nederland willen de maatregelen zoveel mogelijk gelijk trekken, zodat er in deze in Groningen, Friesland en Drenthe zo min mogelijk verschillen zijn in de uitvoering. De 3 regio’s hebben dus dezelfde noodverordening vastgesteld. Hierin staat vermeld dat het in de 3 veiligheidsregio’s verboden is om met 3 personen of meer in de openbare ruimte samen te komen als de afstand tussen hen minder dan 1,5 meter is. Een huishouden en spelende kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding van een ouder, zijn hierop uitgezonderd. Bij een begrafenis of huwelijk mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ook bij deze uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.pdfNoodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 26 maart 2020 (PDF, 417.16 KB)

E-mail: postbus@noordenveld.nl