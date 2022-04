Tolbert beklimt de kerktoren voor GIRO555

TOLBERT – Zaterdag 16 april zetten meerdere verenigingen uit Tolbert zich in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. ‘Wij organiseren met de verenigingen uit Tolbert een actie waarin wij de Tolberter kerktoren gaan beklimmen van 14.00 uur tot en met 16.00 uur’, vertelt Martin Weerd, bestuurslid van Dorpsvereniging Oldebert. ‘Wie wil en durft krijgt de kans om naar het topje van de toren te klimmen. Daarna heb je een aangenaam uitzicht over Tolbert. Ook zijn er veel mensen die de kerk van Tolbert nog niet van binnen hebben gezien. Ook die wordt 16 april geopend om te bezoeken voor het goede doel.’ De verenigingen vragen hier een vrijwillige bijdrage voor, om zo als Tolberter gemeenschap een mooi bedrag aan GIRO555 te kunnen doneren. ‘De bijdrage is volledig vrijwillig, iedereen mag zelf het bedrag kiezen wat ze willen doneren. We hopen op een grote opkomst.’