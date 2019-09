Tolbert ontvangt top deelnemersveld met gouden EK teamleden

TOLBERT – Volgend weekend, 7 en 8 september, wordt voor de tweede maal de subtop dressuur tweedaagse Tolbert georganiseerd. In twee dagen zullen er bijna 500 proeven worden verreden. “Het is fantastisch dat ons concept in een jaar zoveel landelijke bekendheid heeft verkregen. Dit jaar hebben het evenement kunnen uitbreiden met de para-dressuur, Roelofsen Horsetrucks competitie (selectie voor Jumping Zwolle) en de Subli Cup (selectie voor Jumping Amsterdam). Daarnaast werden we enkele weken geleden benaderd door de KNHS of wij de finales voor de jeugdcompetities (Felix Hippisch Cup en GreenpointKostendrukkers Cup) wilden organiseren. Deze finales konden eerder vanwege slechte weersomstandigheden geen doorgang vinden. Wij zijn heel blij dat deze sponsoren en de KNHS ons vertrouwen hebben gegeven om te organiseren.”, aldus de organiserende L&R Horse Events.

Gouden EK team Dankzij deze competitiewedstrijden op zaterdag en de kadervorming op zondag is er een aantrekkelijk programma ontstaan. Daarbij beschikt de HJC Manege over een prachtige locatie. Dit jaar mag de organisatie dan ook weer een zeer leuk deelnemersveld ontvangen. Met o.a. 50% van het Gouden EK team van Aken 2015. Namelijk Hans Peter Minderhoud, Diederik van Silfhout, Patrick van der Meer en zijn toenmalige paard Uzzo, die nu U25 loopt onder Charlotte Kruiniger. Daarnaast zullen er leerlingen van Dressuurstal van Baalen en Academy Bartels aan de start verschijnen.

Entree voor het evenement is gratis. Verder zijn er diverse stands.