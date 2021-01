Tolberter fietsenzaak met historie wisselt van eigenaar: ‘We zijn de klanten erg dankbaar’

TOLBERT – Er zullen weinig fietsenzaken in het Westerkwartier zijn met meer historie dan De Vries Tweewielers. De fietsenzaak begon ruim zeventig jaar geleden in het centrum van Tolbert en is sindsdien een gerenommeerde naam in de regio. Het familiebedrijf is per 31 december 2020 overgegaan op Albert Postma uit Leek. De zaak blijft dezelfde naam behouden en ook aan het personeelbestand verandert eerst niets. Tolberter Wim de Vries vertelt over de overname van het bedrijf.

De dagelijkse leiding van de zaak lag tot voor kort nog handen van Henk de Vries, de broer van Wim. ‘De laatste jaren sta ik zelf niet meer in de winkel, maar we hebben het als familie altijd met hart en ziel gedaan’, zegt Wim. Het was zijn opa – ook Henk de Vries geheten – die kort na de Tweede Wereldoorlog begon met de fietsenzaak. Toen nog een fiets- en brommerhandel, gevestigd in het centrum van Tolbert.

De zaak vormde jarenlang een bekend gezicht in het Tolberter centrum. Na jarenlang hard werken, nam Joop de Vries de zaak van zijn vader over. Hij breidde de handel uit in de jaren ’70 en ’80, en het bedrijf groeide al snel uit zijn jasje in het centrum. Het maakte dat Joop een nieuw pand aanschafte buiten het centrum. Aan de Leuringslaan kon het bedrijf nog meer groeien. Wat heet: het gigantische pand bleek voldoende toekomstbestendig om ook in de daaropvolgende jaren een grote speler in de fietsenbranche te blijven.

In de jaren ’90 kwam de derde generatie aan het roer. Henk en Wim gingen verder waar hun ouders Joop en Jannie waren gebleven: de zaak met veel enthousiasme runnen. Het pand werd nogmaals uitgebreid en ook het team werd ondertussen vergroot. Terwijl de fietsenwereld een revolutie doormaakte, met de komst van de elektrische fiets als grootste verandering, bleef het bedrijf meegroeien. Nieuwe kennis werd steeds bijgespijkerd en hoewel het repareren van fietsen er tegenwoordig heel anders uitziet dan vroeger, is De Vries Tweewielers nog steeds bij de tijd.

Na vele jaren stopt de familie De Vries dus met de zaak. ‘Dat is best even wennen’, geeft Jannie toe. Zij woont nog aan de Leuringslaan naast de winkel en zal daar ook blijven wonen. ‘We hebben natuurlijk jaren in de zaak gezeten en dan is het raar om daar afstand van te doen. Maar dit is denk ik wel een goed moment om er mee te stoppen.’

Dat vindt ook Wim. ‘Drie generaties van onze familie heeft deze winkel bestierd. Dat hebben wij telkens kunnen doen dankzij onze klanten en met name onze vaste klanten. Hen willen we dan ook van harte bedanken voor hun trouwe steun.’

De naam van de fietsenzaak is een begrip, weet Wim. ‘En dat weet de nieuwe eigenaar ook. Vandaar dat hij de naam behoudt.’ Die nieuwe eigenaar is dus Albert Postma. De Leekster is geen onbekende in de regio en had jarenlang zijn eigen zaak in Leek. ‘Naast de naam, blijven ook de werknemers gewoon aan’, vervolgt Wim. ‘Dus verandert er ook weinig aan de bekende gezichten in de winkel. Alleen mijn broer Henk zal dus niet meer in de winkel staan. Maar de service die men van De Vries Tweewielers gewend is, mag men ook de komende jaren gewoon verwachten.’

Het laatste woord is aan Jannie, die vooral terugkijkt op een prachtige tijd in de fietsenzaak. ‘Het liefst bedank je de vaste klanten persoonlijk, maar dat zit er nu natuurlijk niet in. Wél hebben we altijd de steun van hen gevoeld en daarvoor zijn we hen erg dankbaar. Het is verder goed om te zien dat de zaak nu in goede handen overgaat.’

U vindt De Vries Tweewielers aan de Leuringslaan 33 te Tolbert. Kijk op www.devriestolbert.nl of bel naar 0594 512 079.