Ton Buigholt grote naam in Dream Team VV ONR

RODEN – Afgelopen week ging De Krant voor de laatste keer voor de zomervakantie op zoek naar een Dream Team. VV ONR had de eer om de actie voor de zomerstop af te sluiten. Ook dit keer werden er weer volop namen ingezonden door stemmers die de plaatselijke voetbalvereniging een warm hart toedragen. Het heeft geleid tot een fraai droomelftal van de ploeg uit Roden. Welke spelers hebben het gehaald en welke spelers kwamen net te kort?



De plek onder de lat wordt in het Dream Team ingenomen door Ton Buigholt. Hiermee komen we direct uit bij de speler die van alle namen het vaakst genoemd werd. Buigholt kan dus, naast beste doelman van ONR, gerust de meest populaire speler van de ploeg uit Roden worden genoemd. Voor de positie van doelman kreeg Buigholt verreweg de meeste stemmen en hiermee bleef hij onder andere Danny Blaauwwiekel en Jelle Bouma ruim voor. In de verdediging is Rob van Baak de grote naam. Hij krijgt versterking van Herman Groenwold, Sjoerd Hoek en Reinier Beuving. Deze mannen kregen meer stemmen dan onder andere Chris van Rij, Lars Roede, Gert Prins en Ben Plat, die een plekje in het Dream Team daarom mislopen. Op het middenveld is er plek voor Iske van Rij, Johan Buigholt en Hendrik Rozema. Spelers als Albert van Duijn, Mark Jan Braams en Martijn Alssema redden het helaas niet. In de voorhoede is Bouke Plat de grote naam. Hij kreeg van alle aanvallers de meeste stemmen. Op gepaste afstand volgen Jan van Rij en Hans Maathuis, voor wie nog wel plek is in het Dream Team. Aanvallers die een plekje mislopen, zijn onder meer Betrik Nienhuis en Wim Eizenga. Het Dream Team van VV ONR wordt gecoacht door Bé Klaster, die meer stemmen kreeg dan onder andere Harm Gritter, Hendrik Timmer en Erik Kloosterman.

Hiermee is het Dream Team van VV ONR compleet. Laten we hopen dat de huidige eerste selectie nog vele prachtige momenten gaat meemaken en dat er nieuwe talenten opduiken, welke wellicht over vijftig jaar een plekje verdienen in het Dream Team van de club. De ploeg uit Roden was voorlopig de laatste club die aan bod kwam in de Dream Team-campagne. Na de zomer gaan we verder met de resterende clubs.