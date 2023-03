Toneelvereniging Nooitgedacht presenteert klucht  ‘Deze vrouw is uw man’

VEENHUIZEN – De spelers van Toneelvereniging Nooitgedacht uit Veenhuizen staan te trappelen om een hilarisch stuk te presenteren. Annie Zuiderhorn heeft jarenlang alleen met haar dochter gewoond, en is hals over kop verliefd geworden op Pierre Reijnders. Dochter Amanda wil niets van Pierre Reijnders weten. De uitkeringen van Annie en Amanda lopen gevaar. Annie en Pierre wonen stiekem samen, en hier mag niemand iets van weten. Ook de buren niet. De controleur van de sociale dienst komt langs, en wordt om de tuin geleid. En wat ook niemand weet: schijnbaar is Pierre al getrouwd met een andere vrouw. Dat dit tot vermakelijke taferelen leidt mag wel duidelijk zijn. Datum: Vrijdag 10 en Zaterdag 11 maart. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Locatie: verenigingsgebouw, Hoofdweg 116, Veenhuizen Kaarten bestellen via: Annie: 06-22668220, Iris: 06-50271782. Entree: 10,00 euro.