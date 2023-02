Toneelvereniging OBK Lieveren speelt: ‘n Winkel van niks

LIEVEREN – De Supermarkt in Lieveren, onderdeel van een landelijke keten, is eigenlijk een winkel van niks. Dat vinden de inwoners van het mooie gehucht. Veel klanten komen er dan ook niet meer. Sjors, de baas, is geen echte ondernemer. Ook het personeel heeft het buskruit niet uitgevonden. Maar ’t grootste probleem is wel dat er een vestiging van de MegaMarkt zich heeft gevestigd in het dorp. Sjors krijgt van het hoofdkantoor nog één kans om te zorgen voor meer omzet. Het Hoofdkantoor heeft hulp gestuurd in de vorm van de onervaren Nicolette. Zij gaat gemotiveerd aan de slag! Het personeel wil hier niet veel van weten. Dit en vervelende klanten, een accordeonist en een flessenautomaat vol kuren zorgt natuurlijk voor toestanden.

Wie een hilarisch avondje wel ziet zitten moet zeker even een kaartje (aan de deur voor 5 euro) regelen voor een van de twee voorstellingen op zaterdag 18 februari of zaterdag 25 februari in Café ’t Hart van Lieveren, Centrum 2 Lieveren.