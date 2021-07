Toneelvereniging Wilskracht eert jubilarissen

DE WILP – Vanwege de coronapandemie kon Toneelvereniging Wilskracht vorig jaar de jubilarissen van de vereniging niet huldigen. Dit jaar kon dat gelukkig wel weer. Tijdens de ledenvergadering in dorpshuis de Welle huldigde de toneelvereniging daarom de jubilarissen. Riekje Hummel-Pijpker is al meer dan vijftig jaar lid. Janneke Hazeloop en Klaas Mulder zijn al meer dan 25 jaar betrokken bij het toneel in De Wilp. Edith Wouda-Rudolphus en Johan de Jong zijn 12,5 jaar lid. De jubilarissen Henk Renkema (40 jaar lid), Henk Winter (25 jaar lid) en Erwin Roffel (12,5 jaar lid) konden helaas niet aanwezig zijn bij de feestelijke bijeenkomst.