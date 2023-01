Top dressuurconcours in Tolbert

TOLBERT – Het afgelopen weekend was de HJC Manege in Tolbert opnieuw hét decor van de paardensport. De nationale top deed mee aan het dressuurconcours. Olympische ruiters als Adelinde Cornelissen en Hans-Peter Minderhoud kwamen naar Tolbert om hun kunsten te vertonen. Maar ook jong talent was volop te bewonderen. Organisator Rolinde Meursing kijkt tevreden terug. Naast het bekijken van de dressuurproeven genoot het publiek in het gezellige strodorp van een hapje en een drankje en fraaie paardensportattributen. Ondertussen kijkt Meursing alweer uit naar de volgende uitdaging: ‘Van 12 tot en met 16 april organiseren we onze eerste internationale wedstrijd.’