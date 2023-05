Top Truckersdag

NIEBERT – Niet eerder reden er zoveel trucks mee op de Truckersdag in het Westerkwartier. Vanaf wegrestaurant In de Klaver in Niebert vertrokken zaterdag maar liefst 220 vrachtwagens luid toeterend voor een tocht door de mooie gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. Zowel chauffeurs als militairen hielpen mee om de bewoners van de Zijlen in Tolbert in de trucks te tillen. De deelnemers beleefden een fantastische dag en zwaaiden heel wat af. Het prachtige zomerweer bracht hordes toeschouwers op de been. Uiteraard werd er luidkeels gezongen: ‘ik voel me rijk als een koning, ik heb een truck als een woning!’ Een geslaagde dag voor de Nienoordtruckers.