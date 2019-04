Topdanser Jorge Gómez geeft salsalessen in Roden

Uitgelicht: dansschool El Son Cubano

‘Muziek geeft plezier en dansen energie, dat is een mooie combinatie’

RODEN – Hij volgde de dansacademie in Cuba, danste twaalf jaar lang bij de absolute wereldtop. Werd met zijn team eerste bij de salsacompetitie Rueda de Casino in Amsterdam, tweede op het WK in München waaraan 24 landen meededen. En bijna 20 jaar heeft –ie zijn eigen dansschool in Groningen. Jorge Gómez is SALSA. Bij El Son Cubano leert Gómez jong en oud de sensuele salsamoves onder de knie te krijgen. Maar er is nieuws. Goed nieuws. Vanaf 8 april geeft hij salsacursussen in Roden. Iedere maandagavond van kwart voor negen tot kwart voor tien in sportcentrum de Hullen.

Geboren en getogen in het land waar dansen net zo bij het leven hoort als eten, slapen en ademhalen. Het land van vette Buicks en sigaren, het land waar Che Guevara een held is, Castro op de achtergrond nog steeds de dienst uitmaakt en er overal gedanst wordt. Cuba is salsa. Jorge Gómez is ermee opgegroeid. Na zijn graduatie op de dansacademie ging Gomez dansen bij het professioneel ballet. Danste op internationale festivals. Reisde met Folklorico Cutumba de hele wereld over. 12 jaar lang. De liefde bracht hem in Groningen. Hij startte er in 2001 zijn eigen dansschool. Mét kroeg voor de salsafeesten. In Macumba wordt gedanst tot in de late uurtjes.

Salsalessen in Roden

Salsa. Alleen het woord al klinkt lekker. Het leuke is, dat het ook nog eens heerlijk is om te doen. Of zoals Jorge zelf zegt: ‘Muziek geeft plezier en dansen energie. Conditie met plezier is een mooie combinatie. Ik hoop dat ik mensen die anders thuis zitten op maandagavond enthousiast kan maken met mijn salsalessen. Wat ik hoop te bereiken? Misschien op termijn een salsaschool in Roden. Dat zou fantastisch zijn!’ Iets te vieren of een keer een ander (bedrijfs)feestje? Jorge Gómez geeft ook salsaworkshops op locatie. De eerste salsa-les is op maandag 8 april van 20:45 tot 21:45 in Sportcentrum de Hullen. Daarna volgt een sessie van 7 lessen. De cursus van 8 lessen kost 67,50 euro. Nu al zin om lekker te dansen op Me Dicen Cuba van Habana D’Primera? Geef je op! Dat kan door een mailtje te sturen naar dansschoolelsoncubano@gmail.com. Een belletje mag ook: 06-40106476. Dansschool El Son Cubano Roden is ook te volgen op Facebook.