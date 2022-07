Topdrukte bij stempelpost fietsvierdaagse Norg

NORG – Ondanks dat de Drentse Rijwiel4Daagse dit jaar niet meer Norg als startplaats heeft, was het toch afgelopen woensdag volop genieten van de doorkomst van de fietsers in het dorp. Het was een drukte van belang op het kleine brinkje voor café Zwaneveld. Hier was de stempelpost en een klein hobbymarktje ingericht voor alle routes die die dag vanuit Assen waren vertrokken.

De Drentse Rijwiel4Daagse deed deze dag de gemeente Noordenveld aan. Zo was er een 30 kilometer route tot aan Norg die terugging naar Assen via Westervelde en Zuidvelde. De 40 kilometerroute had nog een ommezwaai naar Veenhuizen alwaar ook enkele activiteiten in het dorp werden georganiseerd voor de fietsers. De grote 60 kilometer route stipte even het dorp Roden aan om vervolgens via Roderesch en Veenhuizen weer terug te gaan naar Assen.

Vrijwilligers van de stempelpost hadden het vooral druk tussen 10.00 en 13.00 uur. De Volksdanser uit Norg hadden onder andere een marktkraampje waar rolletjes werden gebakken. Hobbyist Annet Gerritsen stond met haar zelfgemaakte kaartjes op grasveldje. ‘Ik had als thema voor de ‘Fiets’ gekozen en had het boven verwachting erg druk. We waren dan wel geen startplaats in Norg, toch waren de reacties hartverwarmend van de fietsers. Velen hoopten dat dit volgend jaar wel weer het geval zou zijn.’