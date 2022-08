Topdrukte en gezelligheid tijdens bruisende 22e editie van de Norgse Feest4daagse

NORG – Van woensdag 3 augustus tot en met zondag 7 augustus vond de 22e editie van Norgse Feest4daagse plaats. Er werd niet alleen gefeest, voor de competitieve mens werd er diverse sportieve activiteiten georganiseerd in teamverband. Maar liefst 10 teams gingen de strijd met elkaar aan in de hoop de felbegeerde vierkampbokaal te winnen. Op woensdag 3 augustus werd de Feest4daagse begonnen met vissen en klootschieten. Hoewel sommige deelnemers vis na vis vingen, bleef het om en nabij de hengels van andere deelnemers angstvallig stil. Echter mocht dit de pret niet drukken. Het prachtige weer en de gezelligheid zorgden voor een uitstekende sfeer.

Aansluitend vonden er op donderdag 4 het vierkampspel, sjoelen en klaverjassen plaats. In de avond ging ook het muzikale programma van start. Band Melrose zette het hele dorp op zijn kop. Het bier vloeide rijkelijk en er werd luidkeels meegezongen.

Op vrijdagmiddag werd er gebiljart. In de avonden vonden niet alleen het vierkampspel en een quiz plaats, ook maakte het dorp zich op voor een zeepkistenrace, die veel publiek trok en voor behoorlijk wat sensatie zorgde. De race werd uiteindelijk gewonnen door team Tapfit. De prijs voor het schoonste schuit ging naar team Red Bull en Max Verstappen van Trambaan 2. Vervolgens kon winst en verlies gevierd worden samen met het trio van de Euros, die het dorp een hele avond in zijn feestelijke greep hield.

Op zaterdag werd erge-jeu-de-bould. Ook was er een spelletjesmiddag voor kinderen, werd er gedart en vond er in de avond opnieuw een vierkampspel plaats. Die avond was het aan de band Proost! om het dorp een opperbeste avond te bezorgen. Van jong tot oud was aanwezig en dorpelingen, omwonenden en vakantiegangers kwamen samen om naar de band te luisteren en mee te dansen. Dit zorgde voor rijen bij de bar en een geweldige sfeer. Zondag sloot de Feest4daagse af met in de middag een fietstocht, beachvolleybal en een vierkampspel. Voor het eerst sinds de vierkampspelen werden georganiseerd, gaat de bokaal naar team Tapfit. Dit zorgde voor grote vreugde onder de teamleden. De band Stageline sloot op zondagavond de 4daagse af. Al en met al kan de organisatie op een bijzonder geslaagde en drukbezochte week terugkijken. ‘Het was prachtig weer en de sfeer was top,’ aldus de dorpsbewoners. Op naar de 23e editie!