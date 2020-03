Topoverleg: scholen mogelijk ook gesloten?

REGIO – Het zou goed mogelijk zijn dat alle scholen vanaf maandag dicht gaan in verband met het coronavirus. Vanmiddag vindt een topoverleg hierover plaats in Den Haag. De directe aanleiding is een pleidooi van medisch specialisten. Zij waarschuwen voor verdere verspreiding van het virus wanneer de scholen open blijven. Premier Rutte blijft herhalen dat sluiting niet veel uit zal halen en dat zorgpersoneel niet kan werken omdat ze thuis op de kinderen moeten passen. Ook oppositiepartijen, artsen en schoolleiders dringen aan op sluiting. Het topoverleg is om 14:00 zondagmiddag.