Toppaardensport in HJC Manege

TOLBERT – Voor een mooi stukje paardensport, kom je in de week van 11 tot en met 18 maart naar Jumping Tolbert in de HJC manege. De hele week gratis toegang, mooie sport, gezellig strodorp verwarmde hal en overal zitplaatsen op zaterdagavond 18 maart komt Douwe Kamminga optreden. Inschrijving loopt nog steeds door voor de zaterdag bij de Horse Food competitie dressuurpaarden komen z’n 45 ruiters aan start voor deze dag start om 10.00 uur en loopt door tot 16.30.

De ponydag heeft ondertussen 175 starts en de voorlopige aanvangstijd staat op 9.00 uur, de inschrijvingen voor de paarden komt over de 1500. De dinsdag zal er later gestart worden, de middag en avond is voor de 4,5, en 6 jarige. De resterende dagen is het programma zo gevuld, dat er de hele dag en avond wordt gesprongen.

Met op Donderdagavond de Veteranen, vrijdagavond de Winning Round en de zaterdag het verkleed springen de grote finales en als grote afsluiter van het concours de grote prijs van Tolbert, die op een ludieke spectaculaire manier wordt uitgereikt door Loonbedrijf Hummel, de hoofdsponsor van Jumping Tolbert, kortom kom naar Tolbert deze week de entree is vrij.

Aanvangstijden zijn deze week te vinden op de site van Jumping Tolbert www.jumpingtolbert.nl. (Foto: NH photo – Norine Habekothe)