Toppers openen Beweegpark

VEENHUIZEN – Eindelijk kan er dan nu echt gebruik worden gemaakt van het Beweegpark in Veenhuizen. Afgelopen zaterdag 11 maart vond de officiële opening plaats. Topschaatser bij de vrouwenmarathon Maaike Verweij, sporter en gymdocent Arjan Elferink, Brent van VV Veenhuizen en voetbalster Ashlee Hiemstra van sc Heerenveen waren uitgenodigd om de opening te bekrachtigen. Initiatiefnemers Ans Greving en Elisa ten Hof droegen zorg voor een levendige en muzikale warming-up.

Het Beweegpark kent een aantal toestellen die gegroepeerd bijeen liggen op het speelterrein nabij de hoek Leemakkers en Broeningererf. ‘Er was altijd al wel een wens om een Beweegpark te hebben in het dorp,’ zegt sportcoach Marten Vogt van Welzijn in Noordenveld. ‘Mooi is dat we dit project hebben kunnen verwezenlijken met een groot aantal samenwerkingspartijen uit het dorp. Een deel van de werkzaamheden hebben we in eigen beheer uitgevoerd. Draagvlak in het dorp bleek uit een enquête die we vorig jaar hebben uitgevoerd. Daar kwamen veel positieve reacties op binnen. Voor onze werkgroep Beweegpark een stimulans om door te zetten. We zijn blij dat het er nu ligt en dat alle inwoners er gebruik van kunnen maken.’

De gemeente Noordenveld heeft bijgedragen aan de financiering van het plan, evenals de Postcodeloterij en de Rabobank.