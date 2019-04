Topplaatsen Dynam!x en Young Dynam!x op NK

ZEVENHUIZEN – Afgelopen weekend zijn de leden van Jong Dynam!x en Dynam!x afgereisd naar Eindhoven voor het NK Colorguard. De Dynam!x-groepen zijn onderdeel van Muziekvereniging Concordia Zevenhuizen. In Eindhoven vindt jaarlijks het open Nederlandse Kampioenschappen plaats waarbij Dynam!x niet alleen de strijd aangaat met groepen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en Italië. De Dynam!x-groepen kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Kampioenschap.

In de voorrondes zette Dynam!x een goede en overtuigende show neer. Hierdoor wisten zij een plaats te veroveren in de finale. Met alle overgave die ze in hun lijf hadden, bezorgden ze het publiek kippenvel en werden beloond met een fantastische 4e plaats. De meiden van Jong Dynam!x zetten vol overtuiging en enthousiasme een prachtige show neer en stonden met veel plezier te swingen op de vloer. Jong Dynam!x wist de harten van het publiek en de jury te veroveren met hun show wat resulteerde in een 5e plaats.

De leden hebben afgelopen seizoen heel hard getraind en het is elke keer weer een uitdaging om een goede trainingsaccommodatie te vinden. Wat zou het fantastisch zijn als Jong Dynam!x en Dynam!x in de toekomst het MFC in Zevenhuizen hun thuisbasis kunnen noemen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Muziekvereniging Concordia. Zodat de vereniging de gelegenheid heeft om in eigen dorp te trainen en zich optimaal kan voorbereiden op optredens en wedstrijden. Het Nationaal Kampioenschap is een mooie afsluiting van het seizoen.