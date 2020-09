Topvolleybal in Leekster Rodenburghal

LEEK – Eredivisionist volleybal Amysoft Lycurgus begint deze week met haar oefencampagne. Op 2 en 3 september wordt er in Belgie gespeeld en is Knack Volley Roeselare de tegenstander. Komend weekend zijn er 2 oefenwedstrijden in de regio, in Slochteren en Leek. De wedstrijd in Slochteren op 5 september is besloten maar die in Leek, op zondag 6 september is openbaar toegankelijk. Voor deze wedstrijd zijn vanwege de coronamaatregelen slechts 100 tickets beschikbaar, deze moeten vooraf worden gereserveerd en een mondkapje is voor het publiek in Leek verplicht.

De wedstrijd in de Rodenburghal, waar de Lycurgus volleyballers ook af en toe trainen als hun thuisbasis het Alfa College niet beschikbaar is, begint om 14.00 uur. Reserveren kan zolang de voorraad strekt op www.rodenburghal.nl/amysoftlycurgus/.