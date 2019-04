‘Tot volgend jaar’: Maike de Weerd-Ensing blaast 103 kaarsjes uit

WESTERVELDE – Afgelopen donderdag vierde Maike de Weerd-Ensing haar 103e verjaardag. Aan de Hoofdweg in Westervelde werd dit uitgebreid gevierd. Burgemeester Klaas Smid bezocht de vrouw die in 1916 het levenslicht zag en wenste haar nog vele gezonde jaren toe.

Met een zwierige beweging gooit burgemeester Smid zijn portier dicht. De burgervader, vandaag gehuld in een fraai blauw kostuum met bijpassende das, is goedgemutst. Dit soort bezoeken vindt Smid tot de leukere aspecten van zijn vak behoren. Hij wandelt via de zijkant om het huis heen. Hij kent de weg, want dit is niet de eerste keer dat hij mevrouw De Weerd komt feliciteren. ‘Vorig jaar vertelde ze mij dat ze nog steeds zelf kippen slacht’, vertelt Smid, alvorens hij aanbelt.

Binnen blijkt het een drukte van belang. Vooral familie. De één keurig in kostuum, de ander in de alledaagse kloffie. Verder is er de nodige pers, waardoor het pittoreske huis te Westervelde al gauw aan de krappe kant is. In de woonkamer wordt koffie geschonken in feestelijke kopjes, terwijl mevrouw De Weerd alles gadeslaat.

Ze maakt een kranige indruk. Nog steeds is ze scherp van geest. De tand des tijds is echter niet aan haar voorbijgegaan. Ze ervaart enkele fysieke mankementen en beweegt zich al een tijdje voort met een rollator. Maar hé, wat wil je als je 103 bent. Smid heeft ondertussen plaatsgenomen op de stoel naast de jarige. Hij praat met een Drentse tongval, iets wat op dergelijke huisbezoeken vaak op prijs wordt gesteld. Maike laat aan hem weten hoe ze zo oud is geworden. Goed eten en drinken is haar devies.

In totaal kreeg ze vijf kinderen, waarvan er nu nog vier in leven zijn. Ze heeft negen kleinkinderen en zelfs een hand vol achterkleinkinderen. Ze is trots op haar familie, die haar op deze bijzondere dag niet alleen laten.

Wanneer de pers weer vertrekt, schudt Maike hen beleefd het hand. ‘Tot volgend jaar’, klinkt het gedecideerd.