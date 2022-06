Totale off-day voor heren 1 in de Sahara van Gelderland

RODEN – Zondag stond voor MHC Heren 1 de laatste uitwedstrijd van het seizoen op het programma. De mannen namen het op tegen Nijkerk Heren 1. Thuis werd er met 6-0 afgerekend met de ploeg die aan het begin van het seizoen nog promotie leek te ambiëren. Na twee jaar geen zandveld te hebben gezien wist Roden dat het een zware klus zou worden om opnieuw zo’n resultaat neer te zetten. Joosterwijk was weer teruggekomen uit de Spaanse zon, Kühr en Thijmen voelden zich 10 jaar ouder na een iets te gezellig weekendje in Amsterdam en oud-RodenGod Wouter Krielen heeft zijn stick voor één wedstrijd uit de wilgen getrokken. Kortom, allemaal ingrediënten voor een boeiende pot hockey. De wedstrijd was vanaf de aanvang redelijk in balans. Pas in de tweede helft liep de wedstrijd echt los. In het derde kwart leek Roden de pot naar hun hand te zetten. Ware het niet dat de snelheid van Brent, dat resulteerde in een doelpunt, werd onterecht bestraft met het oordeel ‘afhouden’. Nog in hetzelfde kwart gebeurde dit nog een keer. Thijmen stond oog in oog met de keepneus, en kon zijn actie niet vervolgen wegens een hak op zijn stick. Het lukte de heren niet om een overwinning te noteren in Nijkerk. Enige lichtpuntje was de rake corner van Sjors. Ondertussen scoorde Nijkerk nog 3 goals. Over twee weken speelt heren 1 de laatste wedstrijd thuis tegen Soest.