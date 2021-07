Trainen als een pro tijdens Stargo Basketball Camp

RODEN – Afgelopen week vond het Stargo Basketball Camp alweer voor de vijfde keer plaats in sportcentrum De Hullen. Donarspelers Arvin Slagter, Stefan Mladenovic en Drago Pasalic namen vijf jaar geleden het initiatief voor het kamp. Na één jaar nam Jeroen van der List het stokje over van Arvin Slagter.

Net als voorgaande jaren was het kamp ook dit jaar weer een groot succes. Jonge basketball(st)ers in de leeftijd van 9 tot en met 19 jaar uit het hele Noorden konden van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag ervaren hoe het is om iedere dag te trainen, eten en rusten als een echte professional. Slapen, ontbijten, lunchen en dineren deden de deelnemers allemaal in de Hullen. Tussen door leerden zij verschillende aanvallende en verdedigende vaardigheden van professionele trainers. Op naar de volgende vijf jaar!