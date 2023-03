Trainen als een prof

NORG- Maar liefst 50 kinderen namen 2 en 3 maart deel aan de FC Groningen Voetbal 2-daagse. De voetballers trainden op het kunstgrasveld van V.V. GOMOS in Norg. Zes trainers van de club uit Groningen trakteerden de deelnemers op nieuwe speltechnieken en spelvormen. De vrijdag werd afgesloten met een mini-toernooi. Het is voor het eerst dat GOMOS een clinic organiseert in de voorjaarsvakantie. Mede door het nieuw aangelegde kunstgrasveld heeft de voetbalvereniging dit kunnen realiseren. Aan alles is gedacht deze dagen. Zo kregen de voetballers aan het eind een FIFA Skills kaart en schotelde GOMOS ze een stevige lunch voor.