Trainerscarrousel draait op volle toeren

Strating naar Roden, Drent verlengt contract

REGIO – Nu de decembermaand is aangebroken, draait de trainerscarrousel weer op volle kracht. Contracten worden verlengd, trainers nemen afscheid en nieuwe namen worden gecontracteerd. Hieronder een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen het trainerslandschap.

Freddy Strating is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van VV Roden. De Groninger – die in 2018 Pelikaan S nog naar het kampioenschap loodste – deed al veel ervaring op in het trainersvak. Zo handhaafde hij zich al eens in de eerste klasse met het Friese GAVC. Strating volgt in Roden Harry Zwiers op, die na vijf seizoenen afscheid neemt.

Martin Drent heeft zijn contract bij VV GOMOS met een jaar verlengd. Drent is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer in Norg. Onder zijn leiding staat GOMOS momenteel in de middenmoot van de 1e klasse F. Het bestuur en de TC van de Norger voetbalclub zijn zeer verheugd met de contractverlenging.

‘Ik ben erg blij dat GOMOS zo vroeg in het seizoen vertrouwen heeft uitgesproken om mijn contact te verlengen. Vanuit alle geledingen zijn de geluiden positief’, laat Drent weten.



John de Hoop heeft per direct afscheid genomen van Pelikaan S. De trainer, die al een paar weken kwakkelt met zijn gezondheid, zag onlangs zijn hulptrainer Danny Holband al opstappen na onenigheid binnen het team. De spelers van Pelikaan S hebben van de KNVB toestemming gekregen om een aantal wedstrijden zonder (!) gediplomeerde trainer op de bank te mogen spelen.

Johan Pitstra stopt na dit seizoen bij VEV’67 en gaat bij SV Marum aan de slag. Momenteel staan de Leeksters op een teleurstellende negende plaats. Vorig jaar nog wist Pitstra met VEV de nacompetitie voor promotie te behalen. Daarnaast was er een finaleplaats in de beker, wat voor de Leeksters voor het eerst was.

Raymond Middel is bezig aan zijn laatste seizoen bij VV Veenhuizen. In goed overleg is besloten zijn contract niet te verlengen. Middel werd met Veenhuizen kampioen in de vierde klasse en deed vorig jaar lang mee om promotie naar de tweede klasse. Daarmee heeft Middel in drie jaar tijd zijn stempel zeker gedrukt.

De jonge en ambitieuze Wander Balkema stopt na dit seizoen als trainer van TLC. Daarmee komt er een eind aan een periode van vier jaar. Balkema werd kampioen in de vijfde klasse en klom via de nacompetitie met zijn ploeg op naar de derde klasse. Daarnaast was er de winst op het Leekster Voetbalgala in 2019, waarmee de ploeg de 33ste editie van het Voetbalgala op hun naam schreef.

HFC-trainer Hugo Alves liet afgelopen week zeer verrassend weten zijn dienstverband bij de Hoogkerkers te beëindigen. Hierdoor stond afgelopen zaterdag de trainer van Onder 19 voor de groep. Volgens bronnen bij de club had Alves het al een tijdje niet meer naar zijn zin bij de club.

Theo Donker heeft afgelopen week zijn contract bij De Wilper Boys nog maar eens met één jaar verlengd. De oefenmeester heeft het naar zijn zin in De Wilp en ziet zijn ploeg dit jaar goede resultaten behalen.

Hendrik Timmer stopt na dit seizoen bij ONR. Datzelfde geldt voor Henk Veenhof, die na dit seizoen VV Peize zal verlaten.