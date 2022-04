Trainersstaf A-junioren korfbalvereniging Sparta rond

ZEVENHUIZEN – Na een aantal prachtige jaren in een samenwerking met buurtverenigingen Rodenburg en OWK gaat Sparta per ingang van seizoen 2022-2023 weer zelfstandig verder. Hiermee kwam de Technische Commissie van de club voor een leuke uitdaging te staan: het zoeken van een hoofdtrainer voor de A-junioren. Na een korte zoektocht is de Technische Commissie zeer verheugd te melden dat Jan Willem Venekamp, met ingang van het nieuwe seizoen, hoofdtrainer zal zijn van Sparta A1. Met Jan Willem krijgt Sparta er een ervaren en bedreven korfbaltrainer bij, één die perfect aansluit bij de visie van de club uit Zevenhuizen. Jan Willem: ‘Na een persoonlijk gesprek met de Technische Commissie werd ik al snel enthousiast om aan de slag te gaan als trainer/coach van de A-junioren. Sparta heeft een duidelijke visie wat betreft de A-junioren. Een mooie basis om een mooie samenwerking aan te gaan.’

Naast Jan Willem zal Jorn Oldenburger als assistent-trainer aansluiten bij de A1. De Technische Commissie is van mening dat Jan Willem en Jorn elkaar goed kunnen aanvullen en daarmee dit talentvolle team naar een hoger plan kunnen tillen. Jorn: ‘Ik speel zelf al 20 jaar bij Sparta en heb inmiddels al 11 jaar ervaring als jeugdtrainer. Ik heb ontzettend veel zin om komend seizoen de A1 te gaan trainen en coachen. Het is een ontzettend leuk team, met leuke spelers die goed kunnen korfballen. Natuurlijk valt er ook nog genoeg te leren. Het lijkt mij ontzettend leuk om deze spelers klaar te stomen voor de selectie en in de toekomst met deze spelers samen in het veld te staan.’

Met het aantrekken van beide heren beoogd de Technische Commissie een mooie professionele basis te hebben gelegd. Een mooie mix tussen plezier en korfbal waarin ontwikkeling centraal staat. De Technische Commissie heeft dan ook het volste vertrouwen in een prachtige samenwerking.