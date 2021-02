Trainster Joke Pleiter over de veelzijdigheid van DSTV

PEIZE – Op 7 jarige leeftijd is Joke Pleiter, nu 18 jaar, met turnen begonnen. Ze heeft zich later meer op het springen gefocust en is meerdere keren clubkampioen geworden en heeft eenmaal het Drentse kampioenschap behaald. Springen is een van de vele onderdelen van gymvereniging DSTV uit Peize. De afkorting staat voor Door Sport Tot Vriendschap.

DSTV is een veelomvattende vereniging. Binnen DSTV kun je namelijk ook turnen, free runnen, dansen, gymnastiek beoefenen. Er is ouderengym. Verder zijn er mogelijkheden om mee te doen aan het programma’s zoals Jazz Dance, Dance Mix en Streetdance en Body en Mind. Denk hierbij aan Pilatus, Yoga. Daarnaast is aerobics en de 4 B’s. De 4 B’s staat voor benen, billen, borst en buik. Zelfs is er skigymnastiek en heren conditiegym.

DSTV is een hechte club, waar plezier voorop staat. Veel vrijwilligers trainen of begeleiden de kinderen naar goede prestaties. De club bestaat uit ongeveer 350 leden. In Drenthe en Groningen is niet veel aandacht voor het turnen en andere onderdelen. Er is sinds 2018 een turnhal in Groningen. Het is de bedoeling geweest om hier een landelijk steunpunt springen te creëren. Helaas is dit nog niet van de grond gekomen. Er is geen ruimte om te oefenen. Alleen in het noorden is Coevorden goed op landelijk niveau.

Veelal staat het turnen op de voorgrond en is ook het meest bekend. Maar wat is nu springen eigenlijk. De basistechnieken zijn hurk- en spreidsprongen over een kast, handstandoverslag over een paard of een salto over de tafel. Je leert om op de juiste manier gebruik te maken van afzet op de minitramp of springplank. Hierbij is het belangrijk je armen goed te gebruiken, een goede houding te hebben en een goede landing te hebben. Wil je meedoen aan wedstrijden zal je meer ingewikkelde salto’s met draai om de lengteas dienen te leren. Het is natuurlijk de kick om te zweven in de vrije lucht. Belangrijk is dat een goede coördinatie hierbij vereiste is. Hier wordt in de training dan ook de nadruk op gelegd. Naast een springplank of minitramp is er ook de Airtrack. Zie dit als een verende lange mat van ongeveer 20 meter, waar je verschillende sprongen achter elkaar op kunt maken.

Bij turnen doe je verschillende onderdelen. Brug ongelijke legger, vloer, balk, sprong. Bij het springen is het of individueel springen of als groep springen. Het leuke aan springen is dat er zoveel mogelijkheden in sprongen zijn. Combineren van sprong en schroeven maakt het een uitdaging om het perfect uit te voeren. Als groep springen komt er meer bij kijken. Coördinatie, samenwerking en tempo zijn van belang. Timing is van evident belang. Groepsspringen doe je snel op elkaar volgend. Wordt er op de Airtrack gesprongen dan zal de mate van elementen achter elkaar en uitvoering van invloed zijn op het resultaat. Op een lager niveau worden er meestal 1 of 2 elementen gedaan, terwijl op een hoger niveau 3 elementen normaal zijn. De beoordeling is op netheid in de uitvoering en de moeilijkheidsgraad van de elementen. Joke vertelt dat als je geen turnachtergrond hebt het lastig is om met de Airtrack te beginnen.

Sinds dit jaar heeft Joke het stokje van Danielle Stokvis overgenomen. De 18 jarige is wel moeten stoppen met haar geliefde springen. Ze heeft geprobeerd om nog eens aan te kunnen sluiten bij de springgroep van Coevorden maar dat is er niet van gekomen. Ze traint nu samen met moeder Anuschka de springgroep van DSTV en tracht de groep naar een hoger level te krijgen. Ze volgt momenteel een opleiding tot trainer. Hierop volgend wil ze doorgaan met de opleiding om zelfstandig trainer te worden. Naast haar net gestarte scheikunde opleiding is dit best wel veel omvattend. Ze gaat er voor. Beide dames geven zowel in Peize als in Roden les. In Peize wordt er woensdag van 17.30 uur tot 19.00 uur in de sporthal gesprongen. Donderdags wordt er in de Poolster van 18.30 tot 20.00 uur door het lager onderwijs en van 20.00 uur tot 21.30 uur door het middelbaar onderwijs getraind. Je bent welkom om een tweetal proeftrainingen mee te doen.

Op dit moment is er alleen maar online training te volgen. Het merendeel van de groep doet hier aan mee. In de onlinetraining wordt hoofdzakelijk aandacht aan de conditie, kracht en coördinatie gewerkt. Buiten trainen is lastig, want het materiaal leent zich er niet voor om buiten te gebruiken.