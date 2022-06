Trekkertocht als vanouds

NORG – Na 2 coronajaren kon Norg eindelijk weer uitlopen voor de jaarlijkse Trekker oriënteringstocht. Meer dan 150 trekkers in allerlei kleuren en maten waren afgelopen zondag te vinden op de Brinkhofweide in Norg. Een bont gezelschap trok daarna in optocht naar Langelo, Peest en weer terug naar Norg. Het waren vooral de landweggetjes en de zandpaden waar de tocht langs ging. Op de Brinkhofweide werden behendigheidsproeven georganiseerd. Piet Smilda tekende ook dit jaar weer voor de organisatie. Dit jaar was het de 34ste Trekkertocht. Op zaterdag 2 juli is er feest in café Zwaneveld. Dan vindt ook de prijsuitreiking plaats. Firma Bizar & Bijzonder komt en er is een speciaal optreden van Melissa Smilda.