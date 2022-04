Trommelen voor duurzaamheid

NORG – Afgelopen zaterdag werden buurtgenoten in de straten van de Batinge, de Dikninge en de Entinge in Norg op ludieke wijze opgetrommeld om mee te doen aan het Buurt Energie Plan. BEP is de afkorting daarvan en tante Bep liep dan ook voorop in de stoet trommelaars.

‘Onze bedoeling was heel duidelijk om buurtbewoners te informeren over onze voornemens om onze buurt energieneutraal te maken.’ Dit zei Wietze de Wind die verkleed als tante Bep de plannen introduceerde. ‘Ik heb samen met andere werkgroep leden onderweg veel informatie kunnen delen met buurtbewoners. ‘We hebben 250 informatiepakketjes uitgedeeld met daarbij ook een reactieformulier. We willen de mensen motiveren om in actie te komen. Niet wij bepalen wat we gaan doen, dat doen de inwoners van de wijk.’

De werkgroep noemt zich Mooie Buurt Hè, Engergiek Norg West. Het omvat hierbij de Batinge, Dikninge en Entinge. De buurt kenmerkt zich door een groot aantal woningen met huur- en koopwoningen. Om de buurtbewoners te informeren was er deze zaterdagmiddag ook een informatiekraam op het speelveld in de buurt. Muziekvereniging De Vooruitgang drumde mee met de trommelaars en zorgde voor enkele muzikale vrolijke klanken in de buurt. Ook wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld liet zich deze middag informeren over de stand van zaken.

Jeroen Niezen was als lid van de Energie Coöperatie Noordseveld ook aanwezig. ‘Drie jaar geleden zijn we gestart met het project. Nu, na corona, kunnen we de draad weer oppakken. Samen met de gemeente willen we bewoners activeren om te verduurzamen. Zo zijn er energiecoaches actief en informeren buurtgenoten elkaar over duurzaamheid. Deze buurt in Norg hebben we goed in beeld. Er zijn 6 type woningen en die hebben we allemaal doorgelicht. We kunnen hierover dus een goed maatwerk advies geven als het gaat om het besparen van energie. Wie investeert in energiemaatregelingen zal dat in een periode terugverdienen. Zeker nu de gasprijzen blijven stijgen wordt dit steeds actueler. Tegelijkertijd heb je meer wooncomfort, want het woont nu eenmaal beter in een goed geïsoleerd huis. In de afgelopen drie jaar hebben we al veel bereikt. Buurtbewoners zijn actief en willen elkaar helpen bij het verduurzamen van hun wijk. Daarbij komen ook andere onderwerpen als parkeren en wateroverlast aan de orde. Ik weet zeker dat de buurt er over een tijdje beter voorstaat. Dat is mooi.’

Wietze de Wind was niet ontevreden over het resultaat van de dag. ‘Er waren bij de informatiekraam nog zo’n 20 buurtgenoten. Het was gezellig en we hebben stappen vooruitgezet om de buurt aantrekkelijker te maken om er te wonen. We hopen dan ook op veel reacties, zodat we later samen plannen kunnen maken. ’ Wie zich wil laten informeren kan ook mailen met wimadewind@hotmail.com.