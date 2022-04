Trommelend het nieuwe schoolgebouw in

LEEK – Basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam in Leek hebben afgelopen woensdag 13 april hun nieuwe schoolgebouw, De Violier, feestelijk ingewijd. ‘Het gebouw was al een poosje klaar, maar vanwege corona hebben wij dit niet groot met alle ouders kunnen vieren’, vertelt coördinator Gijs Bos. We hadden al lang het idee voor een feest in het nieuwe schoolgebouw. We kwamen op het internet een filmpje tegen van ‘De Vuilnismannen’ die trommelden op rommel. Die hebben wij uitgenodigd op ons feest en samen met hen hebben alle leerlingen van beide scholen een prachtig concert gegeven. Eerst was er een show voor de onderbouw en daarna voor de bovenbouw. In totaal waren dit zo’n 500 leerlingen, met familie en vrienden. Het was een fantastisch groot succes. Zo’n feest samen vormgeven, dat is echt wel voor de herhaling vatbaar.’