Troonrede: lof voor gedrag bevolking tijdens coronacrisis, ‘schrap zetten voor gevolgen economische terugslag’

DEN HAAG – Er gaan nog zware tijden aankomen. Dat zei Koning Willem Alexander tijdens de Troonrede op Prinsjesdag vandaag. “We moeten ons nu schrap zetten voor de gevolgen van de zware economische terugslag”, waarschuwde de koning die lang stilstond bij de coronacrisis. De koning sprak zijn lof uit voor de Nederlandse bevolking. “Nederland heeft laten zien verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn tijdens de coronacrisis.” De Nederlandse economie is veerkrachtig en heeft de eerste klap door corona op kunnen vangen. Een bijzondere Prinsjesdag, die dit keer gehouden werd in de Grote Kerk in Den Haag en niet in de gebruikelijke Ridderzaal. De Gouden Goets bleef achterwege de koning arriveerde per auto. Toeschouwers en televisiekijkend Nederland moesten het doen zonder balkonscène en een zwaaide koningin. Die is vanwege corona ook afgelast.

Ondanks de economische gevolgen van de crisis is het kabinet niet van plan te bezuinigen maar wil juist investeren in groei, zo blijkt uit de Miljoenennota. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht volgend jaar dat de economie groeit met 3.5 procent. De gemiddelde koopkrachtstijging is 0,8 procent, is de verwachting. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties wordt met 200 miljoen euro verlaagd. Dat moet ruimte bieden om huurders te helpen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Zorgpersoneel krijgt een eenmalige bonus van 500 euro.Dit zijn een aantal van de plannen voor volgend jaar. (Beeld: © RVD – Martijn Beekman)