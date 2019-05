‘Troost is een belangrijke component van schoonheid’

Het Model staat centraal bij nieuwe expositie in K38

RODEN – De Sectie Beeldende Kunst van de Culturele Kring Roden staat iedere keer weer garant voor een bijzondere tentoonstelling. Ditmaal hebben zij acht kunstenaars gevonden die zich bezig houden met ‘Het Model’. Dat zij dat ieder op hun eigen manier doen, blijkt wel wanneer vier van hen zich op voorhand verzamelen bij Kunstencentrum K38. ‘Ik hoop dat de bezoekers schoonheid ontmoeten.’



Jolanda Kieneker, Carolien van Olphen, Kirsti Hadderingh en Martha Veldthuis houden zich allen op hun eigen manier bezig met ‘Het Model’. Zo maakt Jolanda overwegend portretten en werkt ze in haar ‘vrije werk’ meer naar de verbeelding. ‘Vaak werk ik in opdracht. Ik mag graag een bijzonder in memoriam maken voor overleden dierbaren’, zegt zij. ‘Tijdens de expositie laat ik echter meer mijn vrije werk zien. Dat is meer in een dromerige, poëtische sfeer. Ik vind het maken van een portret prachtig, raak er niet op uitgekeken. Een portret is altijd uniek. Iedereen spreekt in zijn gezicht zijn eigen taal.’



Carolien maakt minder dromerig werk. ‘Ik houd van kleurrijke portretten’, zegt zij. ‘Hoe kleurrijker hoe beter. Het mooie van een portret vind ik dat – hoe langer je er naar kijkt – hoe beter het wordt. Je ontdekt nieuwe dingen, ziet details die je misschien eerst over het hoofd zag. Ik werk altijd met olieverf. Dat is levend materiaal. Je kunt het blijven duwen, blijven veranderen, totdat je portret perfect is.’

Kirsti doet het juist op een hele andere manier. Bij haar is het vooral digitaal werk. ‘Ik maak werk zonder gezichten. “Without a face”-werk. Het zijn veel silhouetten. Ik werk op gedrukt aluminium. Ik vind het mooi dat de aankomende expositie heel divers is. Zo heb ik ook werk hangen dat model staat voor mijn jeugd, in plaats van dat het sec een model is. Dat maakt het een gevarieerde tentoonstelling.’

Op de flyer van de expositie is een sombere afbeelding van een jongetje te zien, gemaakt door Martha Veldthuis. ‘Inmiddels zijn mijn beelden wat vrolijker geworden’, lacht ze. ‘Maar ik begon met beelden van kinderen die dingen hadden meegemaakt, die ze eigenlijk niet hadden mogen meemaken. Dat deed ik vanuit een holle opbouw. Ik hoef niet per se een levend model om me heen te hebben. Alles kan een aanleiding zijn tot een beeld’, voegt ze daaraan toe. In totaal laat zij acht beelden zien tijdens de tentoonstelling.



De kunstenaars hopen natuurlijk dat de expositie goed bezocht wordt. ‘Maar ik hoop vooral dat bezoekers schoonheid ontmoeten’, zegt Jolanda. ‘Als mensen dat meenemen, zou het mooi zijn. Troost is een belangrijke component van schoonheid. Een fraai kunstwerk, kan troost bieden.’



De aanwezige kunstenaars zijn het er over eens dat het een vrij toegankelijke expositie is. ‘Ik denk dat iedere bezoeker wel iets voelt als hij het werk ziet. En dat is ook het belangrijkst. Wat ze dan voelen, mogen ze zelf weten. Als kunstenaar heb je daar een idee bij, maar de bezoeker geeft toch zijn eigen invulling’, zegt Carolien. ‘Het werk is weliswaar realistisch, maar iedereen heeft toch zijn eigen interpretatie.’

De expositie opent aanstaande vrijdag om 16:00 uur in Kunstencentrum K38 te Roden. De opening wordt verzorgd door Antje Sonneschein en muzikaal ondersteund door Pieter Bosma. De overige exposanten zijn Wiea Duintjer, Liesbeth Geenen, Sieuwke Ronner en Marlies Vonk.



K38 is van woensdag tot en met zondag van 13:00 tot 17:00 uur te bezoeken. Entree bedraagt twee euro voor volwassenen. Jeugd onder de leeftijd van achttien jaar mogen gratis naar binnen.