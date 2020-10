‘Trots op de prijs, maar eigenlijk gek dat dit anno 2020 nog moet bestaan’

Oud-Roner uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar 2020

RODEN/UDEN – De in Roden opgegroeide Mariëlle Bartholomeus is uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar 2020. Bartholomeus was sinds 2016 medisch directeur van Bernhoven, een ziekenhuis in het Brabantse Uden. De neuroloog kreeg een stortvloed aan reacties op haar fraaie uitverkiezing.

Bartholomeus groeide op in Roden en ging naar school op Het Valkhof. Na haar basisschooltijd, vervolgde ze haar leerweg op het Nienoordcollege in Leek. Daarna hoopte Bartholomeus geneeskunde te kunnen studeren. ‘Maar ik ben een paar keer uitgeloot’, zegt ze. ‘Dat vond ik destijds erg jammer.’

‘Ik kom niet uit een medisch gezin. Wel heb ik altijd mensen willen helpen, vandaar dat ik mij inschreef voor geneeskunde. Ik ben een bètakind, heb ook nog een klein jaar scheikunde geprobeerd, maar dat was het uiteindelijk niet voor mij. Ben toen begonnen aan de opleiding laborante klinische neurofysiologie in Groningen. Dat beviel direct goed.’

Bartholomeus zegt dat de neurologie een vak is waar je veel leert door met de patiënten te praten. ‘Vaak bestaat mijn vak uit puzzelwerk. Je kijkt de patiënten na om uit te zoeken waar het probleem zit. Vroeger werd de neurologie nog wel eens als stoffig omschreven, maar tegenwoordig gaat die vlieger niet op, we kunnen veel voor onze mensen betekenen.’

De enthousiaste medicus mag graag over haar boeiende vak spreken. Ze werkte eerst in het UMCG (toen nog AZG) en ging later met een diploma laborante klinische neurofysiologie op zak via haar propedeuse Gezondheidswetenschappen Geneeskunde studeren in Nijmegen. Vervolgens volgde ze haar neurologie opleiding in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Daarna kwam ze in het Brabantse Bernhoven terecht, waar ze ten ten tijde van de crisis medisch directeur was. ‘Voor de coronacrisis werkte ik nog twee dagen in de week als neuroloog, maar tijdens de crisis ben ik eigenlijk fulltime directeur geweest’.

Dat juist Bartholomeus de prijs wint, komt vooral vanwege haar rol in de coronacrisis. Ze is de eerste arts die de prijs wint. In het juryrapport valt onder meer te lezen dat ze ‘benadrukt dat je een crisis niet alleen kunt oplossen en het echt als team is gedaan’.

Haar uitverkiezing tot Topvrouw van het Jaar 2020 leidde tot een stortvloed aan reacties. ‘Ik heb veel bloemen en kaarten mogen ontvangen’, zegt Bartholomeus. ‘Best bijzonder dat zoveel mensen dan aan je denken. Aan de andere kant vind ik het persoonlijk van de zotte dat er een dergelijke prijs is speciaal voor vrouwen. Ik ben er heel blij mee hoor, maar het zegt wat over (on)gelijkheid in dit land. Nog steeds zie je meer mannen dan vrouwen op topposities, ook binnen de zorg. Dat zegt wel iets.’

Ondertussen houdt Bartholomeus een warm pleidooi voor de zorg. ‘Ik wil met het winnen van deze prijs vooral uitdragen dat de zorg heel mooi is’, zegt ze. ‘En ik hoop ook dat het een inspiratie is. We hebben veel extra handen nodig in de zorg. De banen liggen voor het oprapen, op meerdere plekken staan vacatures open. Ik hoop dat jongeren meer voor de zorg gaan kiezen, maar ook de mensen die nu door corona geen baan meer hebben (denk aan KLM personeel bijvoorbeeld). We hebben hen namelijk hard nodig.’ Volgens Bartholomeus geeft het werken met patiënten waar ook in de zorg ontzettend veel energie.