Trouw, humor en liefde, al zestig jaar lang

PEIZE – Het was niet te missen: de voortuin van Wies en Herman uit Peize hing –met dank aan buuf Tineke Veenstra- vol slingers en 60-borden. Niet dat het de bedoeling was om met zestig kilometer per uur door de straat te jakkeren, maar juist om de rechter voet even van het pedaal te halen. Het was 23 februari namelijk precies zestig jaar geleden dat het stel in het huwelijksbootje stapte. Een groots feest in Café Ensing was het plan, maar daar stak corona een stokje voor. Het geheim van een goed huwelijk is trouw, humor en liefde, volgens het echtpaar dat elkaar ontmoette in september van 1955 op het busstation in Doetinchem. Inmiddels wonen Wies en Herman al 31 jaar in Peize. In het begin was dat zeker even wennen voor Wies die Maastricht moest verlaten omdat Herman in het noorden aan de slag ging. Maar powervrouw als ze is, pakte ze meteen een studie Theologie aan de RUG op en had op haar 57e haar doctoraal in de pocket. En dat feest, dat komt er zeker nog!