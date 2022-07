Trouwe vakbondleden geëerd

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – Op 22 en 23 juni zijn een drietal ledenvan de FNV in Roden en Zuidhorn geëerd door Laurens Lukje en Bert Wolters uit het lokale bestuur FNV Noordenveld/Westerkwartier vanwege hun 70 jaar lidmaatschap van de FNV. Mevrouw Wegman-Klomp, de heer Modderman en de heer Rozema (foto) werden flink in het zonnetje gezet. Er werd hun een gouden speld of broche voorzien van een briljant uitgereikt met daarbij een ingelijste oorkonde, getekend door de voorzitter van de FNV. Uiteraard werd aan de jubilarissen een feestelijke bos bloemen uitgereikt. De jubilarissen werden ter zijde gestaan door hun naaste familieleden.