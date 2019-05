Truckrun toert door Westerkwartier en Noordenveld

REGIO – Wie vandaag op pad gaat in en rond Westerkwartier en Noordenveld komt ze hoogstwaarschijnlijk tegen: de Nienoord Truckers! Vandaag staat namelijk de truckrun op het programma voor mensen met een verstandelijke beperking. Rond 9 uur vertrekt de stoet vanaf wegrestaurant In de Klaver in Niebert. De route van ongeveer 45 kilometer gaat door Niebert, Marum, Noordwijk, Kornhorn, Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Tolbert, Leek, Roden, Nieuw Roden, Zevenhuizen, Leek, Tolbert en dan zullen wij de rit weer beëindigen in Niebert. Bij terugkomst valt er nog vanalles te beleden bij In de Klaver. Zo is er een grote verloting en staan er kinderquads en trapskelters. Bovendien zijn er demonstraties van de Noord Nederlandse Modelbouwgroep, American Spinnig Wheels, BMX trials en chauffeurs van Koopman zullen het laden en lossen van een autotransporter demonstreren.

De truckrun wordt georganiseerd door het vrijetijdsbureau van de Zijlen en wegrestaurant In de Klaver.