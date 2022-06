Tuigpaardenconcours mooie afsluiter ‘Kleintje’

RODEN – Een tuigpaardenconcours hoort bij Kleintje Rodermarkt als Sinterklaas bij Nederland. Tradities zijn er immers om in stand te houden. De organisatie van de Kleintje Rodermarkt – zoals altijd Volksvermaken Roden – hecht daar veel waarde aan, waardoor er zondag weer een fantastisch concours op poten is gezet op het evenemententerrein. Het massaal toegestroomde publiek genoot van de maar liefst 15 verschillende rubrieken. Ook het Menconcours trok een hoop bekijks. Het enige dat een klein beetje te wensen overliet was het weer. De zon had er duidelijk geen zin in, de wind des te meer.