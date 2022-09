Tuin betaalbaar en toch luxe inrichten: 5 x gouden tips

Een tuin is absolute rijkdom in deze tijden van door het plafond schietende huizenprijzen. Toch moet deze ruimte zo sfeervol mogelijk ingericht worden om er liefst het hele jaar te vertoeven, en daar moet je maar net het budget voor hebben. Onderstaande ideeën zorgen voor een mooie tuin voor weinig geld, of zullen in ieder geval inspireren.

Tuinmeubilair en overkappingen

Allereerst denk je aan een comfotabele plek om te eten, borrelen, spelen, relaxen en zelfs werken. Zoek op tuinstoel wicker en je komt al snel uit bij woon- en tuinspecialist Heuts, die laat zien dat luxe tuinmeubelen helemaal niet zo duur hoeven te zijn. Op dezelfde site zijn allerlei modellen paviljoens te vinden die als goedkope overkapping dienen.

Pallets

Op het platform Pinterest staan goede ideeën om je tuin een mooie uitstraling te geven met gebruikte pallets. Sommigen maken er complete schuttingen, terrassen en zelfs tuinhuisjes mee, anderen gebruiken de pallets simpelweg als plantenrekje. Even schuren en een likje kleurloze lak of olie doen wonderen. Pallets zijn op diverse plaatsen gratis af te halen – denk aan bouwplaatsen en industrieterreinen.

Moestuin: sierlijk, lekker en zelfs winstgevend

Een paar zakken aarde en wat zaadjes, dat is alles wat je nodig hebt voor een eigen groentetuin. Veel zaadjes zijn bovendien gratis omdat je ze uit de groenten haalt die je (nu nog) bij de supermarkt koopt. Zoek op hoe je nieuwe planten laat groeien uit de vruchten die nu op je fruitschaal liggen, zoals tomaten. Kruiden zijn ook veelal simpel te kweken en zorgen bovendien voor fijne geuren en dus meer sfeer in een tuin. Denk verder aan het stekken van welke plantensoort dan ook. Het scheelt nu en straks geld.

Recycle tegels of scoor ze tweedehands

Tegels zijn makkelijk te recyclen, doe ze dus nooit weg. Ook zijn er diverse outlets en websites waar je partijen gebruikte exemplaren scoort. Ze zelf in de tuin leggen is niet heel moeilijk, het vergt alleen wat geduld om je gloednieuw ogende terras egaal te krijgen. Maar daar hebben we YouTube voor, dat andere platform waar mensen hun slimme ideeën met je delen.

Sproeien met regenwater uit de watertank

Een slimme investering op de langere termijn is een watertank die regenwater opvangt. Zo hou je je eigen watervoorraad bij en kun je de planten sproeien die dat tijdens hittegolven nodig hebben, terwijl de overheid het verbiedt om daar leidingwater voor te gebruiken.