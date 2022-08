Tuinders trekken opnieuw veel bekijks

RODEN – De Open Dag van de Vrije Tijd Tuinders in Roden is een vast gegeven op de kalender. Ook dit jaar trokken de ruim honderd verschillende groentetuinen weer veel bekijks. Afgelopen zaterdag stelden de tuinders hun terrein open en konden bezoekers het complex ontdekken. Er was weer genoeg te doen, zo konden kinderen met het IVN het onderwaterleven van de slootjes op het complex ontdekken en werd er voor hun een speurtocht georganiseerd. Verder was er uiteraard veel groente en fruit te koop, konden bezoekers een rondleiding volgen en waren ook de lokale imkers aanwezig.